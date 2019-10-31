شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: كلباء مصمم على الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
شدد الأوروغوياني داسيلفا مدرب اتحاد كلباء على أهمية مباراة بني ياس الليلة ونقاطها الثلاث التي تعني الكثير لفريقه للخروج من دائرة النتائج السلبية.
ولفت إلى أن ردة الفعل المطلوبة من لاعبيه هي الاصرار على الفوز والقتال وتقديم مستوى أفضل من المباراة السابقة والاستفادة من عامل الأرض.وعن الغيابات أكد المدرب داسيلفا أن الفريق مكتمل الصفوف خاصة بعد إلغاء البطاقة الحمراء للحارس جمال السراح في الجولة الماضية، لافتاً إلى أن طرد الحارس السراح كان نقطة التحول في المباراة لصالح الجزيرة.
من جانبه، أكد اللاعب منصور البلوشي أن مباراة اليوم تمثل فرصة جيدة للعودة لطريق الانتصارات خاصة أن هناك رغبة واضحة من جميع اللاعبين لتحقيق الفوز واستعادة النتائج المرضية، مشيراً إلى أن كلباء يؤدي بشكل جيد ولكن ينقصه التوفيق في استغلال الفرص.
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