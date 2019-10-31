كأس الوصل يدشن سباقات القدرة بسيح السلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تعود الحياة من جديد إلى مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بدبي صباح اليوم، حيث يقام أول سباق رسمي في موسم القدرة والتحمل للخيول وهو كأس الوصل للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كيلومتراً، ويتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من قبل الفرسان والإسطبلات الخاصة.

كانت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رصدت جوائز مميزة لأصحاب المراكز الأولى في سباق اليوم، حيث يحصل الفرسان الثلاثة الأوائل على سيارة، ويحصل الرابع والخامس على مكافأة مالية بقيمة 200 ألف درهم لكل منهما، ويحصل الفرسان في المراكز من السادس وحتى المركز العشرين، على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم، وذلك في إطار تحفيز وتشجيع الفرسان والإسطبلات على الاهتمام برياضة الفروسية وتشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة التراثية.

وأعدت مدينة دبي الدولية للقدرة التي تعد واحدة أهم وأكبر مراكز إقامة سباقات القدرة على مستوى العالم، العدة استعداداً للموسم الجديد بشكل يضمن نجاح وخروج كل سباقات الموسم بأفضل صورة ممكنة، تليق باسم دبي ومكانتها العالمية في مجال احتضان وتنظيم سباقات القدرة. ويقام سباق اليوم لمسافة 119 كيلومتراً على أربع مراحل، الأولى لمسافة 40 كيلومتراً وتم تخطيطها باللون الأصفر، والثانية لمسافة 35 كيلومتراً وخططت باللون الأحمر، والثالثة لمسافة 26 كيلومتراً وخططت باللون الأزرق، والرابعة والأخيرة ستقام لمسافة 18 كيلومتراً وتحمل اللون الأبيض.

وفي إطار تحضيرات السباق، جرت أمس، عمليات الفحص والوزن للخيول المشاركة والفرسان المشاركين، والتأكد من كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل والفحص لضمان الشفافية والنجاح، كما تم إطلاع المدربين والفرسان على كافة الشروط الخاصة بالسباق.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة غداً الجمعة، ثاني السباقات الرسمية في موسم القدرة والتحمل بسيح السلم، وهو سباق سيح السلم لمسافة 119 كيلومتراً، والذي خصصت لأصحاب الصدارة فيه نفس الجوائز التي تم رصدها للفائزين بسباق اليوم على كأس الوصل.

وأكد محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، اكتمال كافة التحضيرات الخاصة بانطلاق موسم القدرة في دبي، مشيراً إلى أن التحضيرات بدأت للموسم الجديد بعد نهاية الموسم الماضي مباشرة، من أجل استقبال موسم مميز وناجح يضمن سلامة جميع الفرسان والخيول المشاركة.

وأشار إلى أن موسم سباقات القدرة بسيح السلم في دبي، يتضمن 18 سباقاً أبرزها مهرجانا محمد بن راشد، وحمدان بن محمد، فضلاً عن العديد من السباقات التأهيلية التي يحرص نادي دبي للفروسية على إقامتها بسيح السلم لفتح المجال للفرسان الجدد للتدريب وكسب الخبرة؛ تمهيداً للمشاركات الرسمية في السباقات، ونفس الشيء بالنسبة للخيول الجديدة التي تتم تجربتها والتعرف إلى إمكانياتها من خلال السباقات التأهيلية.

وتمنى العضب موسماً ناجحاً يليق باسم ومكانة دبي خالياً من أية أخطاء مع توافر الحياد والنزاهة والشفافية والسلامة لجميع المتسابقين، مشيداً بحجم التعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم الشركات والمؤسسات الوطنية التي تحرص على رعاية ودعم العديد من السباقات.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، توجيه الشكر الجزيل إلى قيادة الدولة الرشيدة على دعمها ورعايتها لرياضة الفروسية بشكل عام، وسباقات القدرة بشكل خاص، معتبراً اهتمام القيادة ودعمها الكبير والمستمر وحجم الجوائز التي يتم رصدها للفائزين، وراء المكانة الكبيرة التي تحظى بها رياضة القدرة ليس على المستوى المحلي فقط؛ بل على مستوى العالم.

وأثنى الريسي على الاستعدادات والتجهيزات التي تمت استعداداً لموسم استثنائي من قبل جميع الأطراف، وسعي الشركاء لنجاح هذا الموسم الرياضي. وأشار إلى أن حصول فرسان الإمارات على أكبر عدد من الجوائز السنوية المقدمة لأصحاب الإنجازات من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، دليل على تميز فرسان الإمارات ودليل على تأصل هذه الرياضة في دماء وعقول الإماراتيين.

وشكر الريسي شركاء النجاح من قرى رياضية، ولجان منظمة، وأندية فروسية وإسطبلات، للتعاون والتنسيق للمساهمة في تسهيل مهمة الاتحاد دائماً، وإعدادهم وتجهيزاتهم للموسم الحالي، كما تمنى التوفيق لكافة الإسطبلات والأندية المشاركة في هذا الموسم ولفرسان الوطن في منافساتهم الدولية والقارية في الفترة المقبلة.