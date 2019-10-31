شكرا لقرائتكم خبر عن المري يشيد ببطولة القوة البدنية في «أمريكية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالمستوى الفني والبدني في بطولة الجامعة الأمريكية للقوة البدنية التي أقيمت مؤخراً في القاعة الرياضية للجامعة الأمريكية، وقال إن البطولة قدمت أبطالاً ومواهب تستحق المتابعة لتعزيز انتشار اللعبة بشكل كبير مقدما شكره للجنة المنظمة وللجنة حكام القوة البدنية في اتحاد اللعبة للنجاح الذي تحقق.

وكانت البطولة أسفرت عن فوز أحمد خاطر بذهبية 59 كغم من الجامعة الأمريكية بينما فاز محمد كوثر من جامعة الشارقة بوزن 66، ومحمد كريم الجنان بذهبية وزن 74 من جامعة الشارقة، وفي وزن 83 كغم فاز لاعب جامعة نيويورك الفلبيني مونفيت، وفي وزن 93 كغم فاز بالذهبية محمد درويش من جامعة الشارقة، بينما فاز البطل العالمي علي صلاح العامري بذهبية 105 كغم، ونال لاعب الجامعة الأمريكية عبد الله مازن ذهبية 120 كغم ودانيل عطا الله ذهبية الوزن المفتوح.

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