العبدولي: دبا الفجيرة خارج حسابات الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قال جمعة العبدولي، عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول لكرة القدم إن «النواخذة» خارج حسابات الصعود لدوري الخليج العربي، وهناك أندية أخرى تملك حظوظاً أكبر. وكان دبا الفجيرة هبط إلى دوري الأولى بنهاية الموسم 2018-2019 وأخفق في التأهل إلى دور ال16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في أول اختبار بمنافسات الهواة، لذلك اعتبر العبدولي أن فريقي الحمرية والبطائح حالياً هما الأكثر استعداداً ومؤهلان للصعود، لافتاً إلى أن فريقه والإمارات لا يملكان ميزة على بقية الفرق.

وتابع جمعة العبدولي: منافسة دوري الأولى للموسم الحالي ستكون صعبة جداً، وأتوقع أن تشهد مفاجآت كبيرة، وكشفت تصفيات كأس رئيس الدولة أن هناك واقعاً جديداً، والجميع تابع النتائج والمباريات، ليس هناك شيء اسمه فريق كبير وصغير في عالم الهواة، ربما كان فريقا الإمارات ودبا الفجيرة مرشحين للصعود وبسهولة في نظر البعض إلى الدور المقبل من البطولة لكنهما خرجا مبكراً وصعد فريقان قد لا يكونان مرشحين للصعود، خاصة فريق البطائح الذي أثبت أنه فريق جيد، وهو بالمناسبة ليس جديداً، صحيح أنه لأول مرة يشارك في منافسات الهواة، لكن كل لاعبيه لديهم تجارب في دوري الأولى وفي دوري المحترفين بدءاً من حارس المرمى مروراً بخطي الدفاع والوسط وانتهاء بالهجوم، فكل عنصر في الفريق ظهر مع فرق سابقة، ولذلك لا يمكن القول إنه فريق جديد، لأن الفريق الجديد هو الفريق الحديث الذي لا يملك خبرة، والبطائح لديه خبرة كبيرة بحكم وجود هذه المجموعة المتمرسة من اللاعبين وهو يملك لاعبين أجانب جيدين ولديهم خبرة أيضاً وأحدهما كان في صفوف دبا الفجيرة ونحن نعرفه جيداً، وهو مهاجم مميز، كما أن الفريق يقوده مدرب ذكي صعد مع دبا الفجيرة مرتين وهو يملك خبرة في التعامل مع دوري الأولى والأهم أنه يملك خبرة في الصعود وإمكانات الفريق عموماً جيدة واعتقد أنه حالياً مع فريق الحمرية أفضل فريقين في الدوري، وهما الأكثر جهوزية، والحمرية أيضاً فريق قوي وهو نافس على الصعود على مدى ثلاثة أعوام ولديه عناصر تملك خبرة كبيرة ومعظمهم كانوا أعمدة أساسية في فرقهم بدوري الخليج العربي، فالشاجي وسعيد صادق وعلي ربيع وطلال عبدالله وطلال مبارك وفيصل خليل ومبارك المنصوري وبكاري كونيه ولوان كلهم على مستوى جيد، والفريق يقوده مدرب كبير بقيمة غازي الغرايري يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الدوري وعن الكرة الإماراتية، كما أن الحمرية فريق مستقر في كل النواحي.



ترشيح غير منطقي



وأضاف: ليس صحيحاً أن دبا الفجيرة والإمارات يملكان ميزة على بقية الفرق وترشيحهما لمجرد إنهما هابطان من دوري الخليج العربي، في رأيي ليس منطقياً وأرى أن هذه ليست ميزة بل على العكس قد تكون نقطة سلبية فهما فريقان محبطان بعد الهبوط من دوري الخليج العربي وفقدا جزءاً كبيراً من مواردهما المالية وبالتأكيد ميزانيتهما تم تخفيضها وكلاهما بدأ يصعد مجموعة من اللاعبين الشباب في وجود بعض عناصر الخبرة من المجموعة المتبقية ما يعني أنهما في مرحلة بناء حالياً، وهناك عدد كبير من اللاعبين في صفوف الفريقين غادروا وحل شباب مكانهم، والفريقان غير معتادين على التعامل مع منافسات الهواة لأنهما عادا إليها بعد طول غياب وهذا ظهر في نتائجهما في تصفيات الكأس.

ومضى العبدولي: ما زال لاعبونا يتعاملون بفكر وطريقة دوري الخليج العربي، لذلك أرى أن دبا والإمارات ليست لديهما ميزة في رأيي وهما مثل بقية الفرق وحظوظهما مثل الآخرين، العروبة مثلاً فريق متطور ونافس على الصعود في المواسم الأخيرة، ودبا الحصن قدم نفسه بصورة ممتازة في الكأس، وأثبت أنه سيكون منافساً شرساً على الصعود ومصفوت كان قريباً من الترشح إلى دور ال 16 في بطولة الكأس ونتائجه جيدة والذيد كذلك تطور وفرض نفسه، كل الفرق بصورة عامة مستعدة وعندها طموح ورغبة في المنافسة والظهور بأفضل صورة ونحن سنصطدم بفرق قوية وطموحة، وعلينا أن نكون واقعيين وأن نتعامل باعتبار أننا أحد هذه الفرق وكوننا عائدين من دوري الخلج العربي فهذه لن تعطينا أي ميزة.

وزاد: فريقنا حقق نتائج سيئة في التصفيات وهو كما ذكرت في مرحلة تحول حالياً ويعاني معنوياً بسبب آثار الهبوط وهناك مدرب جديد تسلم مهامه قبل أيام فقط، ومنطقياً فريقنا خارج حسابات الصعود.