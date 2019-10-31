«الرياضات الإلكترونية» تستعد لتصفيات كأس العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة دبي للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم للعبة (تيكن 7 القبضة الحديدية) التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، من السابع حتى التاسع من نوفمبر، بتنظيم شركة «أو يو جيمينج» الإماراتية المتخصصة في تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية، وشركة «روكس جيمنج»، بدعم ورعاية مجلس دبي الرياضي، وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن استضافة دبي لهذا الحدث دليل كبير على ثقة مجتمع الرياضات الإلكترونية العالمية بقدرة الدولة على تنظيم أضخم الفعاليات في هذا المجال.

وأضاف: «نسعى من خلال هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، إلى إبراز القدرات المتميزة لأبناء الإمارات، سواء في المشاركات أو التنظيم، وذلك بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية».

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «يسر مجلس دبي الرياضي أن يكون جزءاً من هذا الحدث الكبير، حيث يحرص على تنظيم ودعم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة أوساط المجتمع، وترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مفضلة، كما يبذل المجلس جهوداً كبيرة لتوفير أجواء النجاح لجميع منظمي الفعاليات الرياضية من القطاعين العام والخاص».

من جانبه، قال محمد مبارك المدير التنفيذي لشركة «أو يو جيمينج»: «هذا الحدث يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهو ثمرة مفاوضات طويلة أسفرت في نهاية المطاف عن اختيار دبي لاستضافة هذه البطولة العالمية؛ البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من أبطال هذه اللعبة من بينهم 16مصنفاً عالمياً، مما يضفي على البطولة صبغة عالمية ملأى بالإثارة والقوة».

وتقدم محمد خميس الرئيس التنفيذي لمركز «دبي آوت لت مول» التجاري بالشكر لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية على اختيار المركز ليكون الحاضن للحدث الكبير. وأضاف: «شرف كبير أن نستضيف هذه البطولة العالمية التي ستكون فاتحة لعلاقة أطول مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية».