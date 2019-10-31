مارياني: انتظروا ردة فعلنا أمام عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة عجمان، معتبراً أن المباراة صعبة وتتطلب تركيزاً كبيراً من اللاعبين.

وأضاف: «نخوض مباراة صعبة أمام فريق يؤدي بشكل جيد ومدربهم (أيمن الرمادي) يعلم جيداً ماذا يريد من المباريات، وكما قلت سابقاً عجمان يقدم عروضاً قوية».

من جهته، قال لاعب وسط شباب الأهلي السويسري ديفيد مارياني، إنه وزملاءه يعتبرون مباراة اليوم أمام عجمان مواجهة للعودة لسكة الانتصارات، مشيراً إلى نزعة إيجابية سادت الفريق خلال التحضيرات بالإصرار على العودة من خلال تقديم أداء قوي يقود للفوز وحصد نقاط المباراة كاملة.

وأضاف: «نخوض مباراة مهمة، ونظرتي وزملائي تتفق في أن تكون لنا ردة فعل قوية أمام عجمان نعود من خلالها مجدداً إلى الانتصارات بعد خسارة الجولة الخامسة أمام النصر، وأثق في قدرتنا على تحقيق ذلك».