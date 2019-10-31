منتخب الجوجيتسو يستعد لمنافسات بطولة العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو دون 18 عاماً، تبنيه استراتيجية تدريب متكاملة تهدف لدراسة واقع أداء لاعبي المنتخب، والوقوف على مواضع القوة والضعف بهدف الارتقاء بمستويات اللاعبين في منافسات بطولة العالم للجوجيتسو، وذلك من خلال العمل مع كل لاعب بشكل فردي.

وجاءت تعليقات الحوسني في الوقت الذي يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو وبتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو بأبوظبي الشهر المقبل على أرض مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، ويحرص لاعبو المنتخب الوطني على تسجيل حضور متألق في البطولة وتزيين منصة التتويج بعلم الدولة.

وأكد الحوسني أن منهجية التدريب التي يتبعها تأخذ بعين الاعتبار أعمار اللاعبين، كونهم دون 18 عاماً، وأضاف: «نحرص على التواصل البنّاء مع أولياء أمور اللاعبين، نظراً لدورهم المحوري في بناء شخصية اللاعبين، من خلال تحفيزهم وتشجيعهم طوال الوقت، فيما نركز كمدربين على التجهيز البدني والنفسي للاعب. وفي هذا الإطار نعمل على فتح قنوات تواصل نشطة مع ذوي اللاعبين، ونزودهم بتقارير شبه يومية عن أداء أبنائهم وسلوكياتهم في مركز التدريب، وبالمقابل، يزودنا الأهالي بمعلوماتٍ مهمة تسهّل مهمتنا التدريبية، حيث يساعدوننا في تكوين فهمٍ أوضح عن شخصيات أبنائهم والسبل المثلى للتعامل معهم».

وفي جانبٍ يؤكد على ملامسة رياضة الجوجيتسو لمختلف مفاصل حياة اللاعبين، قال الحوسني: «إضافة لتواصلي الدائم مع ذوي اللاعبين، أقوم بزيارات دورية لمدارس اللاعبين ولقاء أساتذتهم ومشرفيهم، إذ لا يمكن إغفال المسيرة التعليمية للاعبين في هذه السن. وفي الوقت ذاته، يساعدني المدرسون على فهم سلوكيات اللاعبين خارج إطار المنزل، وطريقة تعاملهم مع التحديات».

وأوضح الحوسني أن التحدي الوحيد الذي يواجهه مع ذوي اللاعبين أحياناً هو تخوّف الأهالي على المسيرة التعليمية لأبنائهم، وتحولهم للتركيز على الرياضة على حساب الدراسة، وهو الأمر الذي يتجاوزه بالتأكيد لهم على حرصه على تحقيق الموازنة بين الحياة التعليمية والرياضية والأسرية للاعب، إذ يؤمن الحوسني بأن نجاح لاعبي الجوجيتسو دون سن 18 عاماً على بساط المنافسة يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي المدرسة والنادي والمنزل، وعند توازن هذه النقاط سيصل اللاعب للمثلث الذهبي وهو أهم مستويات النجاح بالنسبة للاعبي هذه الفئة.