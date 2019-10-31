الرمادي: شباب الأهلي فريق كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، أن المباراة أمام شباب الأهلي مهمة، لكونها تأتي بعد خسارتين ل«البرتقالي»، مشدداً أنه لا خوف على فريقه، فهو مازال بخير وقادر على تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال الرمادي: سنخوض مباراة مهمة في طريقنا لحصد أكبر عدد من النقاط، والكل رأى صعوبة الموقف في الجدول، واشتعال المراكز كافة، لأن جميع الفرق مستعدة بشكل جيد للموسم الحالي، ولا يوجد فريق ضعيف.

وتابع: أتمنى أن نرتفع لمستوى الحدث، حيث سنواجه فريقاً كبيراً وصاحب تاريخ.

وأضاف: أعتبر أن خسارة مباراة ليست نهاية العالم، فالفريق يفوز ويتعادل ويخسر، وهم يعرفون هذا الأمر، وقال مفسراً «حتى شباب الأهلي بتاريخه وحاضره المميز سوف يخسر بعض المباريات، ونحن في النهاية نتطلع في عجمان إلى الحصاد النهائي، وقد تجاوزنا الخسارتين الأخيرتين أمام الظفرة والوحدة، ونرى أنهما عاديتان في السياق العام للمنافسة».

من جهته، قال حسين عبدالرحمن لاعب عجمان: نحن جاهزون للتعويض، وقد تحدثنا مع بعضنا كلاعبين، وكان الإصرار على ضرورة العودة لتحقيق النتائج الإيجابية.