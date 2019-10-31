إعلان المرشحين لجوائز «جلوب سوكر دبي 2019»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الجهة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر، عن تكريم ثلاث فئات لأول مرة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم وهي: أفضل لاعبة، وأفضل نادٍ، وأفضل حكم لعام 2019.

وعلى صعيد الرجال فقد تم ترشيح كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس لجائزة أفضل لاعب للعام السادس، إلى جانب ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والمصري محمد صلاح، والهولندي فان دايك، وأليسون بيكر وساديو ماني من ليفربول، والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

وتصل الدورة لنسختها ال 11 لجوائز جلوب سوكر العالمية، التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي. وسيقام الحفل في مدينة جميرا بدبي، يوم الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول.

وسيتم اختيار المرشحين والفائزين النهائيين من قبل لجنة تحكيم جلوب سوكر، حيث تضم هذه اللجنة مجموعة من الخبراء البارزين في رياضة كرة القدم، منهم فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وإريك أبيدال.

وأكد توماسو بندوني الرئيس التنفيذي لجوائز جلوب سوكر أنه «تتزايد قوة الرياضة بشكل تدريجي، وفي ظل الشعبية التي تتمتع بها بطولة كأس العالم للسيدات التي ينظمها «فيفا» هذا العام، توجب علينا أن نكرم تلك المواهب البارزة على مستوى العالم.

سنقوم بالترحيب بأكبر الأسماء في عالم الرياضة في دبي، ضمن حدث ضخم يحتضن نخبة من ألمع النجوم في عالم الرياضة، من بينهم لاعبون دوليون ومدربّون ومحترفون في الرياضة من وراء الكواليس الذين يعملون بجد لتحقيق المنافسة الرياضية، كما نعرب عن خالص شكرنا لمجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل لتكريم المواهب البارزة في كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي».