شكرا لقرائتكم خبر عن الانتصارات الهزيلة تربك بايرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بايرن ميونيخ فوزاً هزيلاً على بوخوم من الدرجة الثانية 2-1 في كأس ألمانيا، ليتعرض لوابل من الانتقادات، وتحديداً من مدربه الكرواتي كوفاتش.

وقال كوفاتش بعد المباراة التي سجل فيها الفريق البافاري هدفين في الدقائق السبع الأخيرة ليقلب تأخره صفر-1 إلى فوز 2-1: «في الشوط الأول رأينا مهرجاناً من التمريرات الخاطئة. الأمر يتعلق بالروح الذهنية للاعبين».

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