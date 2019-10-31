شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على تذاكر البرازيل وكوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة عن نفاد تذاكر العرض المخصص لباقة الحجوزات المبكرة للمباراة التي تجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية في أبوظبي يوم 19 نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل في استاد محمد بن زايد، وذلك خلال 24 ساعة فقط من إطلاقها للبيع.

وكانت اللجنة المنظمة قد أطلقت تذاكر اللقاء للبيع، ابتداءً من 150 درهماً، كما تتضمن التذاكر المطروحة باقات مخصصة للضيافة، وذلك بعد أن نفدت التذاكر الأولية .

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