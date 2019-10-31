شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يسخر من نيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان المعار من إنتر ميلان من زميله البرازيلي نيمار بعد نشر الأخير صورة له بمعطف شتوي على حسابه في انستجرام. وعلق إيكاردي ضاحكاً: «هل جلبت البطانية معك من المنزل؟»، ورد نيمار بسرعة على زميله وقال إن الطقس شديد البرودة.

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