ليفربول يتخطى أرسنال بركلات الترجيح ويونايتد يهزم تشيلسي









اسماء السيد - أحرز كيرتيس جونز ركلة ترجيح في ظهوره الأول بملعب أنفيلد ليقود ليفربول للفوز على أرسنال بعد انتهاء الوقت الأصلي المثير بالتعادل 5-5 ويبلغ دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وحافظ اللاعب البالغ عمره 18 عاما على هدوئه ليعبر بليفربول الذي تأخر 3-1 و4-2 و5-4 قبل أن يدرك ديفوك أوريجي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي ليلة مجنونة بدا أن تسديدة جو ويلوك منحت أرسنال الفوز لكن ليفربول اثبت أنه من الصعب إيقافه في موسمه المذهل.

وأدخل المدربان يورجن كلوب وأوناي إيمري العديد من التغييرات على تشكيلتيهما بعد مباراتين في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

وتقدم ليفربول في الدقيقة السادسة بهدف كوميدي من شكودران مصطفي بالخطأ في مرماه.

وأدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 19 عندما مرر مسعود أوزيل، الذي شارك بشكل نادر في التشكيلة الأساسية، الكرة إلى بوكايو ساكا الذي سددها لترتد إلى لوكاس توريرا ليهز الشباك من مدى قريب.

وأحرز البرازيلي الشاب جابرييل مارتنيلي هدفه الأول في الليلة بعد ذلك بسبع دقائق ليمنح أرسنال التقدم من مدى قريب بعدما أبعد الحارس كويفين كيليهر الكرة.

وواصل ليفربول سقوطه عندما ذهبت تمريرة هارفي إليوت إلى أوزيل الذي مررها إلى ساكا ومنه إلى مارتنيلي ليجعل النتيجة 3-1 لكن إليوت سقط في الجانب الآخر من الملعب ليحصل على ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بنجاح.

وتسببت تمريرة سيئة إلى الخلف من ميلنر في أن يجعل أينزلي مايتلاند-نيلز النتيجة 4-2 لكن أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب أرسنال السابق قلص الفارق بتسديدة رائعة.

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 62 عندما مرر جونز كرة إلى أوريجي ليسددها بشكل رائع في سقف المرمى.

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وأشعل هدف ويلوك جنون جماهير أرسنال لكن أوريجي أدرك التعادل من آخر لعبة في المباراة.

هدف راشفورد الرائع يقود يونايتد للفوز على تشيلسي

أوقف ماركوس راشفورد تقدم تشيلسي بهدف مذهل من ركلة حرة ليقود مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية في كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم بالفوز 2-1 في استاد ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء.

وسدد راشفورد من 40 مترا في شباك ويلي كاباييرو حارس تشيلسي في الدقيقة 73 بعد أن عادل ميشي باتشواي النتيجة لصالح تشيلسي.

وتقدم يونايتد، الذي لعب بأغلب تشكيلته الأساسية، في الشوط الأول عن طريق راشفورد من ركلة جزاء بعد إعاقة الجناح الويلزي السريع دانييل جيمس داخل المنطقة عن طريق ماركوس ألونسو.

وصمد فريق المدرب أولي جونار سولشار بدون عناء ليحقق فوزه الثالث على التوالي خارج ملعبه بعد غيابه عن الانتصارات بعيدا عن دياره منذ مارس آذار.

وهذا ثاني فوز يحققه يونايتد على تشيلسي هذا الموسم بعد انتصاره 4-صفر في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ ذلك الحين تعافت تشكيلة المدرب فرانك لامبارد الشابة بشكل رائع وفاز الفريق اللندني بمبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري.

وتُسحب قرعة دور الثمانية غدا الخميس حيث ينضم إلى يونايتد كل من ليفربول ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وإيفرتون وكولتشستر يونايتد وأوكسفورد.

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال:

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي: