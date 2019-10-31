ثنائية براندت تقود دورتموند للفوز على جلادباخ في كأس ألمانيا









اسماء السيد - سجل يوليان براندت لاعب بروسيا دورتموند هدفين في غضون ثلاث دقائق في نهاية الشوط الثاني ليساعد فريقه على تعديل تأخره إلى انتصار 2-1 على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأربعاء في الدور الثاني لكأس ألمانيا.

وسدد براندت لاعب وسط ألمانيا كرة ارتطمت بلاعب وغيرت اتجاهها في الشباك في الدقيقة 77 بعد أن منح ماركوس تورام جلادباخ متصدر الدوري الألماني تقدما مستحقا قبلها بست دقائق.

وبعدها أفلت براندت تماما من الرقابة في المنطقة ليسجل هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 80 ويرفع معنويات فريقه قليلا بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري تراجع بسببها إلى المركز الخامس.

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وفي نهاية سيئة للقاء طرد الحكم ماركو روزه مدرب جلادباخ للاحتجاج في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسحق رازن بال شبورت لايبزيج منافسه فولفسبورج، الذي لا يزال دون هزيمة في الدوري، بنتيجة 6-1 حيث سجل تيمو فيرنر هدفين بينما فاز فيردر بريمن على هايدنهايم المنتمي للدرجة الثانية 4-1.

ويوم الثلاثاء فاز بايرن ميونيخ حامل اللقب على بوخوم 2-1.

ملخص مباراة دورتموند وجلادباخ: