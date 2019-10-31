





اسماء السيد - قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه مدد عقد لاعب وسط إيطاليا ماركو فيراتي لثلاث سنوات أخرى ليبقى في الفريق حتى 2024. وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى سان جيرمان في 2012 وهو اللاعب الوحيد في التشكيلة الحالية الذي فاز بكل الألقاب مع النادي الفرنسي منذ استحواذ جهات قطرية على النادي في 2011. وسجل فيراتي تسعة أهداف وصنع 48 في 290 مباراة مع سان جيرمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يمدد عقد فيراتي حتى 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.