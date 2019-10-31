ديوكوفيتش يفلت من فخ لاعب فرنسي مغمور في باريس للأساتذة









اسماء السيد - تعافى نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بداية مهتزة ليستهل مشواره في بطولة باريس للتنس للأساتذة بالفوز 7-6 و6-4 على الفرنسي الشاب كورنتين موتيه في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

وأنقذ اللاعب الصربي، الذي يتطلع لإنهاء العام في صدارة تصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين للمرة السادسة ليعادل الرقم القياسي، نقطتين لحسم المجموعة الأولى قبل أن يعبر منافسه موتيه البالغ من العمر 20 عاما.

وفاز رفائيل نادال المصنف الثاني عالميا، والذي سيتجاوز ديوكوفيتش في التصنيف حال فوزه في باريس، على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 7-5 و6-4.

وسيطر اللاعب الإسباني على المباراة وكسر إرسال منافسه في آخر شوط في كل مجموعة ليضرب موعدا مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وتأخر ديوكوفيتش 5-3 في المجموعة الأولى قبل أن يعود في النتيجة ويتعادل 5-5 بعد أن أنقذ نقطتين لحسم المجموعة ودفعها لشوط فاصل فاز به بسهولة.

وفاز اللاعب الصربي، الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بالمجموعة الثانية والمباراة ليضرب موعدا مع البريطاني كايل إدموند.

ويركز ديوكوفيتش، الذي قال إنه لا يشعر بأنه في أفضل حالاته، على تحسين الأداء أكثر من الصراع مع نادال على صدارة التصنيف.

وقال في مؤتمر صحفي "لا أستطيع التأثير على ما يفعله نادال. أركز فقط على أدائي والمباريات التي أخوضها".

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وتابع "أعرف أني أحتاج للعب بشكل أفضل للحصول على فرصة للذهاب بعيدا في هذه البطولة وبالتالي تعزيز موقفي في الصراع على صدارة التصنيف العالمي.

"الأمر أيضا يرتبط بنادال لكني أركز على أدائي".

وفي وقت سابق تبخرت آمال فابيو فونيني في التأهل للبطولة الختامية بعد خسارته 3-6 و6-3 و6-3 أمام الكندي دينيس شابوفالوف.

وكان فونيني، المصنف 11، يحتاج للفوز باللقب ليحجز مقعده في البطولة الختامية التي ستقام من العاشر إلى 17 نوفمبر تشرين الثاني المقبل بمشاركة المصنفين الثمانية الأوائل هذا الموسم.

وبدأ فونيني (32 عاما) المباراة بقوة قبل أن يفقد تركيزه ويرسل ضربة خلفية خارج الملعب في أول نقطة لحسم المباراة للاعب الكندي غير المصنف.

كما خرج البلجيكي ديفيد جوفين، المصنف 12، من السباق على التأهل للبطولة الختامية في لندن بعد هزيمته 7-5 و6-3 أمام البلغاري جريجور ديميتروف.

وكان يحتاج أيضا إلى الفوز باللقب للتأهل.

وأخفق الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت أيضا في التأهل للبطولة الختامية بعد خسارته 7-6 و7-6 أمام أليكس دي مينو بينما حافظ جايل مونفيس على آماله بالفوز على مواطنه الفرنسي بنوا بير 6-4 و7-6.

وتغلب النمساوي دومينيك تيم المصنف الخامس، الذي تأهل بالفعل للبطولة الختامية، على الكندي ميلوش راونيتش 7-6 و5-7 و6-4 ليبلغ الدور الثالث.