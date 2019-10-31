الزمالك: كهربا لاعب مهم والباب مفتوح لعودته مرة أخرى إذا أراد

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ورحل كهربا عن الزمالك في نهاية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء.
وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية، "كهربا لاعب مهم والزمالك في احتياج له والباب مفتوح مرة أخرى أمامه إذا أراد العودة للفريق".
وكشف المشرف العام على الكرة عن رفض ناديه عرضاً لشراء محمود علاء مدافع الفريق قبل عدة شهور نظراً لأحتياج الفريق لخدماته خلال الفترة الحالية.
وأضاف أمير مرتضي، ان الجهاز الفني يدرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم.
وأشار أمير مرتضي، إلى من ضمن أسباب الزمالك للتعاقد مع الصربي ميتشو هو إن النادي وضع خطة خلال موسم أن نعتمد على الناشئين والشباب للتقليل من شراء اللاعبين في ظل ارتفاع الأسعار.
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