شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن أمنيته بأن يواجه فريقه صن داونز الجنوب إفريقي مرة أخرى والثأر مما حدث الموسم الماضي من الهزيمة بخماسية دون رد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" ، "مباراة صن داونز، كانت مباراة غريبة جداً كل اللاعبين لم يكونوا في يومهم، وبعد إصابة سعد سمير تغير كل شيء فجأة".

وأضاف الشناوي، "كنت أتحدث مع محمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ولا شخص يرد ، فقررت التركيز في اللقاء وعدم الحديث"، موضحاً أنه بعد المباراة جميع اللاعبين تعاهدوا علي رد الإعتبار في مصر .

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وأوضح الشناوي، أنه يتمني التتويج بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم خاصة أن الفريق حصل علي ثقة كبيرة بعد التتويج بطولة الدوري في الموسم الماضي .

وتابع الشناوي ، "ماكنتش مصدق فوزي بجائزة رجل مباراة مصر وأورجواي لكن رفضت إستلامها في النهاية لإنه من شركة خمور"