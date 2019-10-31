شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الشناوي لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" ، "مباراة صن داونز، كانت مباراة غريبة جداً كل اللاعبين لم يكونوا في يومهم، وبعد إصابة سعد سمير تغير كل شيء فجأة".
وأضاف الشناوي، "كنت أتحدث مع محمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ولا شخص يرد ، فقررت التركيز في اللقاء وعدم الحديث"، موضحاً أنه بعد المباراة جميع اللاعبين تعاهدوا علي رد الإعتبار في مصر .
وأوضح الشناوي، أنه يتمني التتويج بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم خاصة أن الفريق حصل علي ثقة كبيرة بعد التتويج بطولة الدوري في الموسم الماضي .
وتابع الشناوي ، "ماكنتش مصدق فوزي بجائزة رجل مباراة مصر وأورجواي لكن رفضت إستلامها في النهاية لإنه من شركة خمور"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشناوى: أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.