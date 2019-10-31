شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته تحت قيادة ميودراج بعد انتهاء الأجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الخميس فريق الاسماعيلى تدريباته بشكل جماعى لأول مرة منذ الحصول على راحة سلبية لمدة أسبوع ، حيث كان البدلاء والمصابون يتدربون منذ الاحد الماضى تحت قيادة أدهم السلحدار ، فيما سيقود مران الدراويش الليلة الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق بعد عودته برفقة معاونيه من صربيا بعد انتهاء أجازتهم .

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وحقق الاسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.