شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين الإماراتى السابق: أرغب فى ضم حسين الشحات لدينامو زغرب الكرواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زوران ماميتش، المدير الفني السابق لنادى العين الإماراتي، أنه يرغب في ضم حسين الشحات لاعب الأهلي لنادى دينامو زغرب الكرواتي في الفترة المقبلة.

وأشار زوران في تصريحات لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلي، إلى أن حسين الشحات صنع تاريخ مع العين الإماراتي من أول مباراة شارك فيها، مؤكداً أن الشحات أحد أفضل اللاعبين الذى قام بتدريبهم خلال تواجده في العين الإماراتي .

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وأضاف زوران ماميتش، أنه يعمل حالياً مدير رياضي لنادي دينامو زغرب الكرواتي ومن ضمن أهدافه ضم الشحات في الفترة المقبلة إلي الفريق الكرواتي، مشدداً علي ثقته في تألق الشحات في الدوري الكرواتي .