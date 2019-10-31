شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: الأهلى رفض انتقالى لـ"ستاندردليج" البلجيكى فى عمر 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الشناوي، حارس مرمى النادى الأهلي والمنتخب الوطني، أن بدايته مع كرة القدم كانت صعبة، مشيراً إلى أنه أنه بدأ مسيرته الكروية مع فريق الحامول .

وقال الشناوي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذى يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت، أنه انتقل إلى صفوف النادي الأهلي بعد مباراة ودية بين شباب الحامول والأهلى بترشيح من إبراهيم عبد العزيز مدرب قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

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وأضاف الشناوى، أن مسئولي النادى الأهلي رفضوا انتقاله إلى ستاندرليج البلجيكي عندما كان عمره 19 عاما، مشيراً إلى أنه شعر بحزن شديد عندما تم الاستغناء عنه فى عام 2009 وفى ظل وجود شريف إكرامي ورمزي صالح وأمير عبد الحميد وأحمد عادل مما صعب من مهمة وجوده في الفريق الأول.

وأشار حارس مرمي منتخب مصر ، إلى أن علاقته بإكرامي الشحات حارس مرمي الأهلي السابق جيدة للغاية خاصة أنه كان مدربه في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء .