شكرا لقرائتكم خبر عن "ألعاب المضارب" 5 أفرع رياضية تعتمد على المضرب.. الاسكواش والتنس أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألعاب المضرب يقصد بها تلك الألعاب التى يستخدم فيها المضرب أثناء اللعب، ويعتبر جزءا رئيسيا منها لا يمكن أن تستمر اللعبة بدونه، وهو أحد الأركان الرئيسية التى تساند اللاعب في إظهار مواهبة ومهاراته فى التعامل مع الكرة وإرسالها أو استقبالها.

يعتبر الاسكواش من الألعاب التى تعتمد على المضرب، حيث تسدد الكرة المطاطية تجاه حائط زجاجي أو أسمنتى فى حدود معينة تم تحديدها بخط أحمر فاصل بين حيز الملعب وخارجه، وتقام اللعبة من خمسة أشواط وقد تنتهي بثلاثة اشواط فقط، وتستحوذ مصر على صدارة التصنيف العالمي في الرجال والسيدات بلعبة الاسكواش والتي يحتلها علي فرج ورنيم الوليلي لاعبا وادي دجلة.

التنس

كما يطلق عليها كرة المضرب لكونها واحدة من أشهر الرياضات التي يستخدم فيها المضرب، ويعود تاريخ التنس إلى فرنسا في القرن الحادي عشر، إلا أنها ظهرت بشكلها الحديث في إنجلترا، ويتنافس في لعبة التنس لاعبان بشكل فردي عن طريق تسجيل كلًا منهما عدد أكبر من النقاط وذلك عن طريق ضرب الكرة بالمضرب مع وجود شبكة فى منتصف الملعب، أو بشكل جماعي حيث يتنافس فريقان كل فريق مكون من لاعبين وهنا يزيد عرض الملعب ويحدد الفائز عن طريق عدد من الأشواط يفوز بها كل لاعب أو كل زوجي يسجل عدد أكبر من النقاط.

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تنس الطاولة

هي إحدى الرياضات المشهورة نسبيًا و تقام هذا اللعبة عادة بين لاعبين أو أربعة لاعبين عندما تقام المباراة بشكل زوجى حيث يتم اختزال ملعب التنس في شكل طاولة فى منتصفها شبكة، والكرة المستخدمة فى هذه اللعبة هى كرة تنس عادية و الفريق الذى يفوز فى هذه اللعبة دائمًا هو الفريق الأول الذى يحقق عشرة نقاط ضد الفريق الآخر أما فى حالة تعادل الفريقين فيجب أن يحوز إحدى الفريقين على نقطتين متتاليتين حتى يفوز.

كرة السرعة

وهى رياضة مصرية ابتكرها محمد حسين لطفى رئيس الاتحادين المصري والدولي لكرة السرعة السابق وتتلخص هذه الرياضة في أن كرة التنس معروفة تثبت في خيط متين من النايلون بينما ينتهى الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة تدخل هذه العقدة في بكرة معدنية تثبت أعلى العمود المعدنى وطريقة لعبها كانت عن طريق ضرب كرة التنس بحيث تتأرجح وهى متدلاه من الخيط في الاتجاهين وفقا لأى قواعد يتم اختيارها.



كرة سرعة

الريشة الطائرة

كرة الريشة "البادمنتون" هي لعبة قديمة اكتشفها الإنجليز وتلعب بشكل فردي ما بين لاعبين أو زوجي بين 4 لاعبين كل اثنين منهم يشكلون فريقًا، وهي تعتبر قريبة من لعبة التنس ولكنها أكثر متعه، يكون الملعب مستطيل ويوجد بالمنتصف شبكة ويزيد عرض الملعب في حال كانت المباراة زوجية وعادة ما تتكون هذة اللعبة من ثلاث أشواط وينتهي الشوط بتسجيل 21 نقطة، وقد أعتمدت هذة الرياضة كرياضة أولمبيه عام عام 1992 في أولمبياد برشلونه.