شكرا لقرائتكم خبر عن ألف جنيه فى الشهر.. كريم درويش يكشف تفاصيل تكلفة ممارسة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الاسكواش من الألعاب التى أثبت فيها المصريون كفاءة وإنجازات غير مسبوقة فى أى رياضة أخرى، وبدأت اللعبة تكتسب شهرة واسعة بفضل هذه الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة وهيمنة اللاعبين المصريين على أغلب البطولات وصدارة التصنيف العالمي.

كريم درويش أحد أبطال جيل الرواد في الاسكواش وبطل العالم السابق وأحد مكتشفي المواهب في اللعبة، كشف لليوم السابع بالتفاصيل تكاليف ممارسة اللعبة التي يعتبرها البعض لعبة "أبناء الذوات" نظراً لتكاليفها العالية.

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قال درويش في تصريحات خاصة أن تكلفة المضرب للمبتدئين يترواح بين 400 إلى 500 جنية، في الوقت الذي تصل فيه القيمة المادية للكرة إلى 50 جنيها ويمكن للكرة أن تستمر مع اللاعب لسنة أو سنتين.

وعن السن المناسب لممارسة الاسكواش أكد ردويش أن سن الخمس سنوات وحتى سبع سنوات هو أنسب سن لتعليم الناشئين فنون اللعبة وإكسابهم المهارات، مشيراً إلى أن تكاليف التحاق الناشئ بالأكاديميات في الأندية تختلف من نادى لآخر وتبدأ تقريباً من 400 جنيه في الشهر للمبتدئين وحتى 1500 جنيه للاعبين الكبار.

مصر تحتل الصدارة في منافسات الرجال والسيدات في لعبة الاسكواش، فعلى قمة التصنيف العالمي للسيدات، تهيمن رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة على المركز الأول، وفي الرجال يتصدر على فرج لاعب وادي دجلة التصنيف العالمي.