شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: لا أفكر فى الاعتزال نهائيا.. وفايلر يذكرنى بمانويل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق حسام عاشور لاعب الأهلى على شخصية رينيه فايلر المدير الفنى مع الفريق ، قائلا إنه يشبه البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق ، مشيرا إلى أنه يحارب من أجل فرصته فى المشاركة أساسيًا.

وقال عاشور فى تصريحات تلفزيونية: "بدايات فايلر تذكرني بمانويل جوزيه، مضيفا :" أسعى للحفاظ على مكاني، ومازال عمرى 33 عامًا، ولدي طموحات أريد تحقيقها، وأنتظر الفرصة فى الأهلي وهمسك فيها بإيدي وسنانى".

وتابع: " قرار الإعتزال بيدي أنا، وعندما أشعر بعدم قدرتى على اللعب سأنسحب بهدوء"، مشددا على أنه لا يفكر فى الاعتزال نهائيا فى الوقت الحالى.