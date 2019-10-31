شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب" تنظم مهرجان عيد الطفولة تحت شعار أطفال العالم يلتقون مصر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء استعداداتها لانطلاق فعاليات مهرجان عيد الطفولة " والذى يقام تحت شعار اطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" خلال الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر بمشاركة أطفال من ١٦ دولة للمرحلة السنية من 12إلى 17 سنة .

ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالاضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي ستسلم لقادة العالم لمطالبتهم الالتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض كما يهدف المهرجان إلى التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم .

ويأتى تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للمهرجان تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال برامج لشرائح مختلفة من النشء مواطنوا الغد .

ويشمل مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر 2019 مجموعة مختلفة من الفاعليات تتضمن مجموعة من الورش الفنية والثقافية في الموسيقى ، الغناء ، الأداء الحراكي حلقة الطبول ، مسرح عرائس ، يوم رياضي ، ندوات عن السلام بالاضافة إلى مجموعة من الفاعليات الترفيهية والسياحية لمعالم القاهرة والجيزة.