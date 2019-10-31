مصر تضمن لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش.. ومواجهات قوية بنصف النهائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس مباريات الدور نصف النهائى ببطولة العالم لسيدات الإسكواش التى يبلغ مجموع جوائزها 430 ألف دولار، وبطولة مصر الدولية للرجال والبالغ مجموع جوائزها 185 ألف دولار، وذلك تحت سفح الأهرامات بالجيزة. وضمنت مصر لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش بعد تأهل الرباعي المصري، رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا ولاعبة واظي دجلة، نور الشربيني المصنفة الثانية وحامل لقب بطولة العالم، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة و هانيا الحمامي بطلة العالم لناشئات الاسكواش والمصنفة رقم 11. Advertisements وتواجه رنيم الوليلي زميلتها في وادي دجلة نوران جوهر في الوقت الذي تصطدم حامل لقب بطولة العالم للكبار نور الشربيني، بحامل لقب بطولة العالم للناشئات هانيا الحمامي.

أما في بطولة الرجال يواجه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا منافسه المخضرم النيوزلاندي بول كول، فيما يلتقي كريم عبد الجواد لاعب الأهل والمصنف الرابع عالميا بمنافسه جويل ماكين.

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