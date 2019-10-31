سلة الزمالك تواجه التأمين وديا اليوم استعدادً لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره مصر للتأمين، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة الأهلى، بمنافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر لكرة السلة. وتقام قمة كأس السلة بين فريقى الأهلى والزمالك بصالة عبد الله الفيصب بمقر الأحمر بالجزيرة. وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى والزمالك فى دور الـ16 دون خوض مباريات دور الـ32. يذكر أن الجزيرة توج ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.

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