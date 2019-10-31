محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر عن أمنياته بشأن مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وفي حواره مع قناة "أون سبورت" قال حارس الأهلي :"أتمنى مواجهة صنداونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال"، مضيفاً :"ياريت".
وخسر الأهلي (5-0) في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهاباً في جنوب إفريقيا قبل أن يفوز إياباً في برج العرب (1-0) ليودع المسابقة.
وأضاف الشناوي :"كانت كبوة الموسم الماضي في هذه المباراة، لا أعرف ما الذي حدث، أثناء اللقاء كنت أتحدث مع المدافعين لكن لم أكن أحصل على رد أو إجابات".
وتابع حارس الأهلي :"بعد المباراة تعاهدنا على رد الاعتبار في المباراة الثانية، لم يكن التوفيق حليفنا، أخرجنا نصف طاقتنا وقتها فقط".
وأتم الشناوي :"أتمنى مواجهة صنداونز، ليس فقط لنفوز عليهم هُنا، سنهزهم في ملعبهم، وسنحقق دوري الأبطال".
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوي: لو واجهنا صنداونز سنفوز في ملعبهم ونحصد دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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