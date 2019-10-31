أمير مرتضى منصور: دجلة طلب 50 مليون جنيه لترك عبدالعاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن وادي دجلة طلب الحصول على 50 مليون جنيه لترك محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق.

وكان ماجد سامي رئيس وادي دجلة قد أعلن أن المفاوضات مع الزمالك بشكل عبدالعاطي توقفت الصيف الماضي لخلاف مادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" "وادي دجلة قام بعرض لاعبيه من أجل أن نتعاقد معهم، نحن لا نتفاوض مع أي لاعب من دجلة حاليا".

وواصل "فيما يخص عبدالعاطي بالفعل حدثت مفاوضات لكن الأمور لم تتم بسبب المقابل المادي".

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وصرح "وادي دجلة طلب 50 مليون جنيه لترك اللاعب، عرض الزمالك كان مليون دولار، هم رفضوا العرض وبالتالي لم تتم المفاوضات".

وأضاف "بالطبع لدينا أزمة في وسط الملعب، لكن في النهاية لا نملك سوى البحث عن بدائل من المتاح في الفريق، وهذا ما يفعله ميتشو في الوقت الحالي".

وشدد "أيضا ميتشو قام بتصعيد عدد من اللاعبين الصغار أملا في أن يتواجدوا معنا مستقبلا، وعندما يأتي شهر يناير نبحث عن التعاقدات".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلا "في يناير أيضا نمتلك لاعب واحد في القائمة الأفريقية وبالتالي سنرى ما يمكن أن يحدث".