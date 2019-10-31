رئيس وادي دجلة يعلق على توقيع عبدالعاطي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

رفض ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة تأكيد توقيع لاعبه محمد عبدالعاطي لنادي الزمالك، مشيرا الى وجود اتصالات بين القلعة البيضاء واللاعب.

وأشار رئيس دجلة في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" "بالفعل حدث مفاوضات الصيف الماضي من أجل انتقال عبدالعاطي للزمالك، لكن الأمور لم تتم".

وأكمل "لم نتفق مع الزمالك حول الأمور المادية وبالتالي طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك تأجيل المفاوضات لوقت أخر".

واستمر "اللاعب يمتلك عقدا مع دجلة ولا يحق له التوقيع أو التفاوض مع أي نادي أخر، أعتقد أن عقده ممتد لـ3 أو 4 مواسم".

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وشدد "أمر غير طيب أن يتفاوض نادي مع لاعب دون علم ناديه بالتأكيد، نحن تحدثنا مع كل اللاعبين حول هذا الأمر، لكن اسم الأهلي والزمالك يجعل اللاعب ينسى كل شيئ".

وعن علمه بتوقيع عبدالعاطي للزمالك في الوقت الحالي رد رئيس دجلة "هقول معرفش، هذا أفضل رد".

وصرح "عبدالعاطي بالطبع سعره سوف يكون أعلى من سعر انتقال محمد محمود للنادي الأهلي".

وانتقل للحديث عن طريقة لعب وادي دجلة قائلا "هذا اسلوب نطبقه في النادي منذ فترة على جميع قطاعات الناشئين حتى الفريق الأول، نريد أن نلعب تيكي تاكا".

واختتم رئيس دجلة تصريحاته "اصابات محمد محمود قضاء وقدر ونتمنى له الشفاء والتوفيق، لعب معنا منذ كان في سن الـ11 عام".