الشحات: تريكة تواصل معي لأول مرة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إن أول مكالمة كانت بينه وبين محمد أبو تريكة، لاعب فريقه الأسبق كانت خلال مشاركته بكأس العالم للأندية مع العين الإماراتي.

حسين الشحات، أضاف خلال لقائه بفضائية النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء:"عقب أول مباراة لي هنأني على أدائي واطمأن على والدتي التي أُرهقت من الضغوطات التي كانت عليها في المدرجات وهي تشاهدني".

وأوضح الشحات أن أبو تريكة ظلّ على تواصل معه عقب هذه المباراة ويطمأن عليه ولكن دوّن أن يقابله حتى الآن.

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وأشار لاعب الأهلي، أنه لن ينسى أيضًا تغريدة أبو تريكة له على حسابه بوقع تويتر:"لم أعرف كيف أرد".

وكان محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي الأسبق، قد هنأ حسين الشحات عبر تغريدة لاختياره الانضمام للنادي الأهلي.

الشحات أيضًا تذكر صورته الوحيدة مع أبو تريكة حين كان يبلغ هو 14سنة:"كانت في ملعب مدينة نصر وألتقطها لي صديق".

وأتم الشحات حديثه بالإشارة إلى أنه ظلّ لقرابة الأسبوعين ينتظر أن يحصل على الصورة فلم يكن يمتلك هاتفًا وحصل على هاتف ليُرسل له صديقه الصورة عبره.