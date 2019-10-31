محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد: سجل أحمد المحمدي قائد فريق أستون فيلا هدف الفوز في المباراة التي جمعته بفريق ولفرهامبتون في ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات ثمن نهائي كأس كاراباو. فيلا تقدم مبكراً عن طريق لاعبه أنور الغازي في الدقيقة 28 ليُنهي الشوط الاول لصالح بهذا الهدف. Advertisements لكن عاد الضيوف بهدف باتريك كوتروني في الدقيقة 54، ليرد قائد الفيلانز أحمد المحمدي بهدف التقدم في الدقيقة 57. المباراة شهدت مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" منذ بداية اللقاء وحتى النهاية. وينتظر أستون فيلا قرعة دور الثمانية ليعرف منافسه التالي أملاً في إكمال مغامرته والوصول إلى نصف النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحمدي يقود أستون فيلا لربع نهائي الكأس بعد تخطي ولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.