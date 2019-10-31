بعد 10 أهداف مثيرة.. ليفربول يُقصي آرسنال بركلات الترجيح من كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على نظيره آرسنال بركلات الترجيح بنيتجة 5-4، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكانت المباراة قد انتهت بين الفريقين في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5.

وسجل أهداف آرسنال كل من لةكاس توريرا في الدقيقة 19، ومارتينيلي هدفين في الدقائق 26 و 36، بينما جاء الرابع عن طريق نيلس، ليختتم الأهداف ويلوك في الدقيقة 70.

وجاءت أهداف فريق ليفربول عن طريق موستافي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 6، وملنر في الدقيقة 43، وسجل تشامبرلين الثالث في الدقيقة 58، بينما احرز اوريجي الهدفي الرابع والخامس في الدقائق 62 و 90+2.

ملخص المباراة

وبعد مرور 6 دقائق ترجم ليفربول سيطرته لهدف، لكن عن طريق النيران الصديقة، بعدما ارسل شامبرلين كرة عرضية من الجانب الأيمن فشل موستافي مدافع آرسنال في اخراجها ليسكنها في الشباك.

وسدد بوكايو ساكا كرة في الدقيقة 20 لكن حارس مرمى ليفربول تصدى لها ببراعة، لتعود أمام توريرا الذي استغل الكرة واحرز هدف التعادل.

وسجل مارتينيلي الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 26، مستغلا خطأ دفاعي ليحول الكرة لهدف ثاني لفريق الجانرز.

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وفي الدقيقة 36 سجل اللاعب عاد اللاعب مارتينيلي وسجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه مع حلول الدقيقة 36، بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر ارسلها اللاعب ساكا.

وتمكن القائد ملنر من تضيق الفارق لفريق ليفربول مع حلول الدقيقة 43، مصوبا ركلة جزاء بنجاح في شباك فريق آرسنال.

وعاد فريق آرسنال ليوسع الفارق في الدقيقة 54، بعدما سجل أينسلي مايتلاند نيلس الهدف الرابع لفريق الجانزر.

وتمكن تشامبرلين من تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول مع حلول الدقيقة 58 بعد تصويبة صاروخية من خارج المنطقة سكنت الشباك.

واستغل أوريجي مهارته في تسجيل الهدف الرابع لفريق ليفربول مع حلول الدقيقة 61، بعد استلام الكرة وتصويبها في الشباك، ليمنح الريدز هدف التعادل.

وعاد فريق آرسنال ليتقدم مجددا في الدقيقة 70 عن طريق جوزيف ويلوك، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء ليفربول فشل الحارس في التصدي لها.

واستطاع اللاعب أوريجي تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول في الوقت بدل الضائع للمباراة، معلنًا عن التعادل.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل فريق ليفربول أمام آرسنال بنتجية 5-5، ليذهب الفريقين لركلات الترجيح.