التعادل الايجابي يحسم نتيجة الشوط الاول لنابولي واتالانتا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 انتهي الشوط الاول في مواجهة نابولي -اتالانتا بالتعادل الايجابي ١/١ في اطار الجولة اال١٠ من منافسات الدوري الايطالي ، في الصراع علي المركز الثالث .

Advertisements وافتتح نيكولا ماكسيموفيتش التسجل لنابولي في الدقيقة ١٦ من عمر الشوط الاول ، وعادل ريمو فريلير هدف التعادل لصالح اتالانتا في الدقيقة ٤١ لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي ١/١ . ودخل الايطالي "كارلو انشلوتي " تشكيل مباراة اليوم علي النحو التالي :. حراسة المرمي:ميريت خط الدفاع:كوليبالي -ماكسيموفيش-لوبيرتو-لورينزو خط الوسط:كاليخون-لوريرو-رويز-انسايني خط الهجوم:ميليك-لوزانو ودخل اتالانتا بالتشكيل الاتي ؛. حراسة المرمي غوليني خط الدفاع:تولوي-ديمسيتي-بالومينو خط الوسط:هاتيبور-لون-فريلير-جوسينس-غوميز خط الهجوم:بازاليتش-إليشيش

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