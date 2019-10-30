شكرا لقرائتكم خبر عن المولد: زملائي اللاعبون سيكونون في الموعد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)تمنى النجم الاتحادي فهد المولد أن يحالف التوفيق لاعبي فريقه في مواجهة الديربي أمام الأهلي الليلة، مبينا أن زملاءه اللاعبين سيكونون في الموعد، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية.
وفهد المولد صاحب هدف الفوز للفريق الاتحادي في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين في دور نصف النهائي بمسابقة كأس ولي العهد عام 2016، والتي كسب العميد نتيجتها 2/3، سجل أهداف الاتحاد أحمد العكايشي، ومحمود كهربا، وفهد المولد، وسجل للأهلي عمر السومة «هدفين».
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