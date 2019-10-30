شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد والأهلي يكرمون خميس العويران في «لا للتعصب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) نظمت جمعية رعاية الرياضيين واللاعبين القدامى بالمنطقة الغربية مساء أمس مباراة استعراضية تحت شعار «لا للتعصب» جمعت قدامى لاعبي الاتحاد والأهلي. وهدفت الجمعية من إقامة المباراة الاستعراضية الى تكريم اللاعب خميس العويران والوقوف مع اللاعب في الظرف الصحي الحرج الذي يمر به مؤخراً. وشارك في المباراة نجوم الاتحاد والأهلي يتقدمهم خالد قهوجي وإبراهيم سويد وسامي شاص ونايف هزازي ومحمد دغريري وإبراهيم هزازي وعلي العبدلي وبندر الجارالله وعمرو شاص وعبدالحميد جدوع وأحمد خريش ونخبة من نجوم اللعبة.



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