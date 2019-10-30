شكرا لقرائتكم الانضباط تغرم النصر 107 آلاف ريال وتوقف الصيعري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، غرامة مالية على نادي النصر تبلغ 107 آلاف و500 ريال، وذلك بسبب قيام جمهور النادي بقذف علب مياه أصابت أحد لاعبي الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وغرمت اللجنة أيضا لاعب النصر حمد المنصور 20 ألف ريال، وذلك لدخوله إلى أرضية الملعب على الرغم من عدم وجود اسمه في كشف المباراة الرسمي. وألزمت نادي الهلال بدفع 15 ألف ريال لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
وأعلنت الانضباط عن تغريم عبدالله الزوري لاعب نادي الوحدة 20 ألف ريال، لدخوله إلى غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف مباراة الفريق أمام الشباب، فيما تقرر إيقاف محمد الصيعري لاعب الوحدة 4 مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، مع دفع غرامة مالية تبلغ 40 ألف ريال، لاستخدام ألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة.
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