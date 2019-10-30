تفاصيل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة.. واللجنة الخماسية: هنفذ كل طلباته.. وفتحي: لاعب ليفربول يستحق معاملة خاصة

الموجز

أعلنت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أنه لا توجد أى أزمات مع محمد صلاح، لاعب وهداف ليفربول الإنجليزى، وشددت على لسان مصدر بها على أن "صلاح" لاعب كبير ولم ولن يتعمد الغياب عن معسكرات المنتخب بأى حال من الأحوال، وتعهدت اللجنة بتنفيذ كل مطالب اللاعب، فيما يتعلق بمعسكرات المنتخب والأمور التى تخص حقوقه الإعلانية. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

اللجنة الخماسية

وقال أحد أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة: "على الجميع تحرِّى الدقة ودعم الاتحاد والجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بدلاً من الحديث عن رغبة صلاح فى الغياب عن معسكر الفراعنة المقبل، الأيام الأخيرة البعض ردد أن صلاح تعمد السقوط على الأرض قبل نهاية مباراة فريقه الأخيرة أمام توتنهام، لكى يغيب عن مباراتى كينيا وجزر القمر".

وتساءل أحد أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "هل هذا الكلام منطقى؟ هناك تحركات من البعض لاختلاق أزمات من لا شىء، وكل الأمور تسير بشكل جيد".

بُطلان إجراءات الجمعية العمومية

من ناحية أخرى، لجأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للبحث عن حل للخروج من أزمة بُطلان إجراءات الجمعية العمومية، التى كان مقرراً لها 30 و31 أكتوبر الجارى، وتم تأجيلها لأجل غير مسمى تنفيذاً للقرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

اعتماد الميزانية المالية

وتسعى لجنة الجبلاية إلى اعتماد الميزانية المالية للعام المنقضى والحساب الختامى، وذلك بعد وصول خطاب من "الأولمبية" للتأكيد على عدم قانونية انعقاد الاجتماع فى موعده، بحجة أن تفويضات الأندية التى تم إرسالها للجمعية العمومية المقبلة لم يتم توقيعها من قِبَل اللجنة الأولمبية المصرية بما يخالف نص المادة 20 من لائحة اتحاد الكرة التى تلزم التوقيع على استمارات التفويض من الجهات المختصة وهى النادى والاتحاد واللجنة الأولمبية.

تصنيف الهيئات الخاص بالأندية

Advertisements

وتضمنت مذكرة الرأى القانونى التى تم إرسالها من اللجنة الأولمبية إلى اتحاد الكرة، التأكيد على أن تصنيف الهيئات الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة غير صحيح، وتم رفضه عندما تم تقديمه من المدير التنفيذى السابق ثروت سويلم، وتم إرسال نفس التصنيف موقَّعاً من القائم بأعمال المدير التنفيذى الحالى وليد العطار، بالإضافة إلى دعوة 11 هيئة لم توفِّق أوضاعها، هى "غزل المحلة، وغزل شبين الكوم، وغزل دمياط، وغزل كفر الدوار، ونادى جينيس، ومركز شباب أبوحماد، ومركز شباب محلة حسن، ومركز شباب كفر بولين، ومركز شباب النخيلة، ومركز شباب القيس، ومركز شباب الرضوانية".

أحمد فتحي

وقال أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه من الطبيعى التعامل مع محمد صلاح معاملة خاصة فى معسكرات المنتخب الوطنى، لآنه يتعرض لمطاردات من الجماهير فى جميع التجمعات.

معسكرات المنتخب

وأضاف فتحي عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الثلاثاء، أن الحديث عن التسيب في معسكرات المنتخب لا أساس لها من الصحة موضحا أنه النجاح هو نجاح للمنظومة بالكامل والفشل هو فشل للجميع.

وأوضح: "صلاح يتمتع بشعبية كبيرة في مصر وخارجها".

وفي سياق متصل، أبدى لاعب الأهلي، ارتياحه لإنتهاء أزمة من يحصل على شارة المنتخب هو أم محمد صلاح.

واستكمل حديثه:"الحمدلله إن الأزمة انتهت قبل أن تبدأ، في المواقف الصعبة نترك الأمور لله ويختار لنا الخير، كل شيء في الدنيا خير ليك فممكن تصاب ويكون هذا الأمر خير ليك".

بنات أحمد فتحي

وتطرق فتحي في حديثه لحب بناته لمحمد صلاح:"في أحد المرات قلت له الله يكون في عونك الجميع يريد التقاط الصور معه أولادي يحبونه أكثر مني يريدون التقاط الصور معه هو شخصية محترمة وحين أذهب لمدرسة أولادي يسألونني عن صلاح وهل أراه في الحقيقة أم لا".