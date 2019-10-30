شكرا لقرائتكم خبر عن من يقود تدريبات بيراميدز بعد سفر ديسابر؟.. سوبر كورة يكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صاحب سفر الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني بيراميدز، إلى لندن حالة من الجدل، خاصة أن توقيت السفر جاء قبل أيام قليلة من موعد مباراة العودة أمام يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ 32 الإضافي، بالكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1.

وسافر ديسابر صباح اليوم الأربعاء، إلى لندن بعد أن تعرض نجله صاحب الـ 16 عامًا لحادث كبير في العاصمة الإنجليزية الأمر الذي دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان على نجله قبل العودة من جديد للقاهرة.

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