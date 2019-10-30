شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يرفض معاقبة لاعبى دجلة بالخصومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، اتباع مبدأ العقوبات بالخصم من المستحقات المالية للاعبين، فى حالة الاخفاق والخسارة فى أى من المواجهات.

ويفضل تاكيس جونيس أن يكون العقاب باستبعاد اللاعب من المشاركة فى المباريات، ومنح الفرصة للاعب أخر، وفى حالة اثبات البديل امكانياته يتم تثبيته لحين حدوث خلل فى المستوى ليتم حينها إعادة اللاعب المعاقب للمشاركة.

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وكان تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة استقر على عدم منح اللاعبين فترة راحة سلبية طويلة، وقرر استئناف التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وخوض عدد من المواجهات الودية، حرصًا منه على استغلال تلك الفترة الطويلة والتى تصل لقرابة الشهر، من أجل تصحيح الأخطاء العديدة التى يقع فيها لاعبيه، وأثرت بالسلب على النتائج منذ انطلاق مسابقة الدورى، الأمر الذى أدى لعدم نجاح وادى دجلة فى تحقيق الفوز فى أى مواجهة حتى الآن.

ولم يحقق الفريق الدجلاوى الفوز فى أى مباراة من الخمسة التي خاضها منذ انطلاق الموسم الحالى، لاسيما أن بعض المواجهات شهدت تقدم دجلة ثم ينجح الفريق المنافس فى ادراك التعادل، مثلما حدث فى مباراة مصر المقاصة الثلاثاء الماضى، حيث تقدم دجلة بهدفين ثم نجح الفريق الفيومى فى إدراك التعادل.