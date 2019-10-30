شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات تدريبية متنوعة فى مران الأهلى الأخير بالتتش قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات تدريبية مختلفة في المران الأخير للفريق قبل السفر لمعسكر الإمارات، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض عدد من لاعبي الفريق فقرة للكرة الطائرة بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات على الكرات العرضية والتسديدات تحت إشراف رينيه فايلر.

وتطير بعثة الأهلي صباح غدٍ الخميس الى الإمارات للدخول في معسكر مغلق يستمر 8 أيام ويخوض خلاله الفريق لقاء ودي قوي قبل العودة من القاهرة واستئناف بطولة الدوري العام.