شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال خارج مباراة الفتح بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

قرر الروماني "رازفان لوشيسكو" المدير الفني لنادي الهلال السعودي إستبعاد نجم وسط الفريق "سالم الدوسري" من قائمة مباراة الغد ضد نادي الفتح. وجاء إستبعاد الدوسري بسب إصابة بنزلة معوية، حيث فضل لوشيسكو إراحة اللاعب. ويحل الزعيم ضيفاً ثقيلاً على نادي الفتح غداً الخميس، لحساب الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان. ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة، مقابل أربع نقاط للفتح يقبع بها في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

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