شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من نجم ليفربول قبل مواجهة أرسنال والان مع التفاصيل
عاد نجم خط وسط ليفربول "نابي كيتا" من الاصابة وشارك في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ، وشارك في فوز ليفربول في دوري الابطال امام جينك البلجيكي ٤/١ .
وصرح كيتا لموقع ليفربول: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل. نعم الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب. أشعر أنه يمكنني حقاً مساعدة الفريق".
ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين مساء اليوم الاربعاء ، وهي البطولة التي يحمل لقبها مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من نجم ليفربول قبل مواجهة أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.