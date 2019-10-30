شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من نجم ليفربول قبل مواجهة أرسنال والان مع التفاصيل

عاد نجم خط وسط ليفربول "نابي كيتا" من الاصابة وشارك في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ، وشارك في فوز ليفربول في دوري الابطال امام جينك البلجيكي ٤/١ .

وصرح كيتا لموقع ليفربول: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل. نعم الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب. أشعر أنه يمكنني حقاً مساعدة الفريق".

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين مساء اليوم الاربعاء ، وهي البطولة التي يحمل لقبها مانشستر سيتي.