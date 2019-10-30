شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات محتملة في تشكيلة ميلان أمام سبال والان مع التفاصيل
يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة ضيفه سبال غداً في نهاية الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بملعب "سان سيرو".
وذكر موقع "ميلان نيوز" أن المدير الفني للروسونيري "ستيفانو بيولي" سيقوم بإجراء أربع تغييرات على تشكيلة الفريق التي واجهت روما بملعب الأوليمبيكو الأحد الماضي ضمن الجولة التاسعة والتي خسرها ميلان بهدفين لهدف.
وسيقوم بيولي - بحسب التقارير - بإشراك المدافع "ليو دوارتي" بدلاً من الظهير الأيمن أندريا كونتي مما يفتح الباب لإمكانية لعب بيولي برسم ثلاث مدافعين في الخلف.
كما سيشرك بيولي الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصيدر بدلاً من الأرجنتيني لوكاس بيليا، كما سيحل الجناح الإسباني سامو كاستييخو بدلاً من مواطنه سوزو، وسيبدأ البولندي "كريستوف بيونتيك" بدلاً من رافائيل لياو.
ويقبع ميلان في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل سبال المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 7 نقاط
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