شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصدم جماهيره في سوق الانتقالات يناير والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانيةان إدارة برشلونة اتخذت قرارها، فهي لن تقوم بالتوقيع مع أيّ لاعب، حيث ترى أن الفريق لا يحتاج إلى تعزيزات حاليا
واضافت الصحيفة أن إدارة النادي الكاتلوني ستقوم ببيع بعض اللاعبين في يناير و الأقرب للخروج هم إيفان راكيتيتش، وكارليس ألينيا.
موقف الإدارة ربما لا يتفق معه الكثيرين، لأن هناك وجهة نظر تقول أن الفريق الكاتلوني، بحاجة لقلب دفاع جديد، في ظل إصابات أومتيتي المتكررة، وعدم القدرة على الإعتماد على الشاب جان كلير توديبو بشكل كبير.
ويتصدر برشلونة جدول "الليجا" الاسبانية بعد فوزه امس علي بلد الوليد بخماسية مقابل هدف وحيد في ملعب الكامب نو ، برصيد ٢٢ نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن اقرب منافسيه اتلتيكو مدريد وغرناطة المشتركين معا في النقطة ال٢٠ .
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