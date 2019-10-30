شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إسباني إنجليزي على مهاجم يوفنتوس والان مع التفاصيل
يستعد المهاجم الكرواتي الخبير "ماريو مانزوكيتش" للرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القديمة.
وطبقاً لما أوردته شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، تبدو أندية مانشستر يونايتد وأشبيلية في طليعة الأندية الراغبة في التوقيع مع صاحب الـ 33 عاماً.
ويريد نادي مانشستر يونايتد التوقيع مع مانزوكيتش مع تحمل قيمة راتبه فقط، بينما يسعى أشبيلية في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
وأعلن المدرب الإيطالي "ماوريسيو ساري" عدم حاجته لمانزوكيتش في بداية تعاقده مع السيدة العجوز.
ويستضيف نادي يوفنتوس فريق جنوي مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع إسباني إنجليزي على مهاجم يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.