شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إسباني إنجليزي على مهاجم يوفنتوس والان مع التفاصيل

يستعد المهاجم الكرواتي الخبير "ماريو مانزوكيتش" للرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القديمة.

وطبقاً لما أوردته شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، تبدو أندية مانشستر يونايتد وأشبيلية في طليعة الأندية الراغبة في التوقيع مع صاحب الـ 33 عاماً.

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ويريد نادي مانشستر يونايتد التوقيع مع مانزوكيتش مع تحمل قيمة راتبه فقط، بينما يسعى أشبيلية في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأعلن المدرب الإيطالي "ماوريسيو ساري" عدم حاجته لمانزوكيتش في بداية تعاقده مع السيدة العجوز.

ويستضيف نادي يوفنتوس فريق جنوي مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.