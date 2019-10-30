شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: أكثر من 250 مليون مشاهدة لفيديوهات تركي آل الشيخ في شهر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة الجزيرة السعودية تقريراً مطولاً عن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبرت من خلاله عن نجاحه فى عكس رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع.

وأثنت الصحيفة السعودية على آل الشيخ الذي شاهد فيديوهاته عبر صفحته أكثر من 250 مليون مشاهد .

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وأكدت الصحيفة على النجاح الاستثنائس لموسم الرياض الذي يعتبر الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

ووصل عدد المشاهدات لتلك الفيديوهات حوالي 250 مليون مشاهدة، ليكون حسابه الأكثر تفاعلاً على مستوى العالم، متجاوزا بذلك العديد من رؤساء العالم وأهم النجوم والمشاهير في كل المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن حساب تركي آل الشيخ في تويتر، يتابعه أكثر من 3 ملايين و667 ألف متابع، فيما تحظى تغريداته بعشرات الآلاف من الإعجاب والردود والريتويت.