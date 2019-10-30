شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإيطالي | تعرف على تشكيل نابولي لمواجهة أتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 تنطلق في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة مباراة نابولي وضيفه أتلانتا لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بملعب سان باولو.

وأعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقه الرسمي للمباراة والذي جاء كما يلي: حراسة المرمى: ميريت خط الدفاع: دي لورينزو - كوليبالي - ماكسيموفيتش - لوبيرتو خط الوسط: إنسيني - رويز - آلان - كاييخون خط الهجوم: ميليك - لوزانو

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