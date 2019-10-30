يوفنتوس يحدد سعر مهاجمه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 Advertisements أنس عبد الغني حدد نادي يوفنتوس الإيطالي مبلغ مهاجمه الكرواتي "ماريو مانزوكيتش" للأندية المهتمة بضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ووضعت إدارة يوفنتوس مبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني لبيع صاحب الـ 33 عاماً والذي خرج من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري منذ توليه قيادة السيدة العجوز مطلع هذا الموسم. وتبدو أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأشبيلية الإسباني كأبرز المهتمين بضم مانزوكيتش، مع وجود تقارير برغبة أحد الأندية القطرية لضمه.

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