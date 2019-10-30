شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين بطلاً لـ«الماسترز الأوروبية للجولف للناشئين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق لاعب المنتخب السعودي للناشئين للجولف، علي عمر البابطين المركز الأول في بطولة الماسترز الأوروبية للجولف للناشئين تحت سن 16 عاماً، التي أقيمت على ملعب المنارة بمدينة سوتو جراندي الأسبانية.

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وتفوق اللاعب علي البابطين في منافسات «النت» متفوقاً على نظرائه اللاعبين من مختلف الدول الأوروبية، كأول لاعب سعودي وخليجي وعربي يتفوق في هذه البطولة، حيث تم تتويجه بجائزة المركز الأول في ختام منافسات البطولة أول من أمس.

وقدم الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، الأستاذ ماجد سرور التهنئة لمعالي الأستاذ ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، على هذا الإنجاز الرياضي الجديد الذي حققه لاعب المنتخب الوطني للجولف علي عمر البابطين في هذه البطولة الدولية، مؤكداً بأن «مشاركة اللاعب علي البابطين تأتي ضمن برنامج إعداد جيل جديد لرياضة الجولف السعودي أعده مؤخراً الاتحاد من أجل بناء جيل جديد للمنتخب الوطني يمتاز بكفاءة فنية عالية يكون في المستقبل القريب بميشئة الله قادراً على تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية للوطن، وعلي البابطين هو من ضمن مجموعة من اللاعبين الناشئين الواعدين الذين يقام لهم معسكرات تدريبية تأهيلية وتطويرية لصقل مواهبهم وفق برامج فنية معدة بإتقان».

وشكر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، الأستاذ ماجد سرور، اللاعب علي البابطين على عطائه ونجاحه اللافت، مشيراً إلى أن «اهتمام أسرة اللاعب ومتابعتها له أولا بأول ساهم في نجاحه، ونشكرهم على ذلك».